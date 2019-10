Amazon kündigt "The Walking Dead"-Spinoff an

Prime-Abonnenten dürfen sich auf eine weiteres Format freuen, das in der postapokalyptischen Welt der Erfolgsserie "The Walking Dead" spielt. Einen ersten Trailer gab es auf der New Yorker Comic Con bereits zu sehen.



Wer von den wandelnden Untoten aus "The Walking Dead" nicht genug kriegen kann, darf sich bereits auf das kommende Jahr freuen: Amazon hat eine weitere Spinoff-Serie des US-Hits angekündigt. Meldungen zu diesem Thema

Dort werden zwei junge Protagonistinnen in der postapokalyptischen Welt erwachsen und entwickeln sich zu Heldin und Schurkin – die Entwicklung einer epische Feindschaft im Kampf der Menschen ums nackte Überleben steht also auf dem Programm.

Die 10 Episoden der dritten Serie aus dem The Walking Dead-Universum werden zurzeit im US-Staat Virginia gedreht und von den AMC Studios produziert. Am vergangenen Samstag wurde das Format während der New York Comic Con erstmals vorgestellt – und ein erster Trailer als Vorgeschmack abgespielt.