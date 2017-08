Amazon kündigt zweite Staffel "Fleabag" an

Die erste Staffel "Fleabag" wurde 2016 unter anderem von "The New York Times" oder "Variety" als eine der besten Shows des Jahres gefeiert. Jetzt wurde eine zweite Staffel der Serie bestätigt.



Die Amazonserie "Fleabag" von und mit Phoebe Waller-Bridge wird in die zweite Runde gehen. Die zweite Staffel wird im Winter gedreht und ab 2019 dann verfügbar sein. Die Serie wurde auch in Deutschland nach ihrer Premiere im Februar 2017 von Publikum und Kritik vorwiegend positiv aufgenommen.