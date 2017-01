Amazon kündigte dritte Staffel "Man in the High Castle" an

Kurz nach dem Start der zweiten Staffel von "The Man in the High Castle" kündigt Amazon bereits die nächste Staffel an. Diese soll in zwei Teilen gesendet werden, wobei die erste Hälfte noch 2017 erscheinen soll.



Auf seine Eigenproduktionen hält Amazon Prime Video große Stücke, sollen diese doch auch ein Argument im Kampf der Streamingdienste sein. Von "The Man in the High Castle" scheint Amazon besonders überzeugt zu sein, kündigt der VoD-Dienst doch bereits wenige Wochen nach dem Start der zweiten schon die dritte Staffel an.