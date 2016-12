Amazon nennt Starttermin für "You are wanted"

2017 wollen Amazon, Netflix und Maxdome die erste deutsche eigenproduzierte Serie herausbringen. Der Streamingdienst Amazon macht nun den Anfang und kommuniziert den Starttermin von "You are wanted" mit Matthias Schweighöfer.



Mit Eigenproduktionen generieren Content-Anbieter exklusive Inhalte, mit denen sie die Zuschauer an sich binden wollen. Auch die großen Streaming-Anbieter haben diesen Trend längst für sich entdeckt. Dabei gilt es für die internationalen Anbieter zunehmend auch, Serien für den nationalen Markt zu produzieren. So soll im kommenden Jahr auch die erste deutsche Serie ins Rennen geschickt werden, hierbei konkurrieren Netflix, Amazon und Maxdome, die an jeweils einer eigenen deutschen Serie arbeiten.