Amazon nimmt "Dash"-Bestellknöpfe weltweit vom Markt

Während in Deutschland der Streit um Amazons WLAN-Bestellknöpfe noch schwelt, schafft der Online-Händler sie schon wieder weltweit ab. Die virtuelle aber bleibt und inzwischen kann ja auch Alexa nachbestellen.



Amazon stellt den Verkauf seiner "Dash"-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln weltweit ein. Statt der Hardware-Knöpfe will sich der Online-Händler künftig auf verwandte digitale Dienste konzentrieren. Dazu gehören virtuelle "Dash"-Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann. In den USA können Hersteller von Hausgeräten solche digitalen Knöpfe inzwischen auch in die Displays ihrer Technik integrieren.



"Wenn man jetzt einen Dash-Button zuhause hat, bleibt er natürlich funktionsfähig", betonte Amazon-Manager Tim Freystedt am Donnerstag.