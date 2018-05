Amazon offen für Pay-TV-Integration

Was Netflix kann, können wir auch - so könnte man das Signal von Amazons Direktor für die Prime Video Channels, Richard Au, interpretieren, der einen Richtungswechsel in der Vertriebspolitik verkündet hat. Einen ersten Pay-TV-Partner gibt es bereits.



Au erzählte der Pay-TV-Show von Fierce Cable in Denver, dass das Unternehmen bereit wäre, seinen Prime Video-Service auf Pay-TV-Plattformen zu integrieren, wie das Online-Portal "Broadbandtvnews.com" diesen Donnerstag zuerst berichtete.