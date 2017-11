Amazon plant kostenfreies Video-Angebot

US-Medienberichten zufolge plant Amazon unterhalb seines Prime-Angebots eine werbefinanzierte Gratis-Variante einzuführen. Was für Inhalte auf der Video-Plattform zu sehen sein werden ist noch nicht klar.



Einem Bericht des US-Magazins "Ad-Age" nach ist Amazon schon in Verhandlungen mit TV-Stationen und Filmproduktionen, um eine künftige Gratis-Videoplattform mit Inhalten zu bestücken. Im Gegensatz zum Prime-Angebot des Internet-Giganten wären diese jedoch nicht werbefrei.