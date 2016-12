Amazon schenkt RTL-Zuschauern Werbefreiheit

Am Sonntag gab es den ersten Teil der "Winnetou"-Neuverfilmung bei RTL ganz ohne Werbeunterbrechung zu sehen. Ein Geschenk des Streamingdienstes Amazon Prime Video an die Fernsehzuschauer.



In Konkurrenz zu dem klassischen Fernsehen will der Streamingdienst Amazon nicht gehen, stattdessen setzt man eher auf Kooperation - das hatte Christoph Schneider, Deutschland-Chef von Amazon Prime Video, auf den Medientagen München im Oktober angekündigt. Wie man sich solch eine gewinnbringende Kooperation vorzustellen hat, zeigte sich Weihnachten - im klassischen, linearen TV.