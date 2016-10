Amazon schickt "Bosch" in eine vierte Staffel

Der Streaming-Dienst Amazon plant aktuell das nächste Jahr und hat in diesem Zuge der Crime-Serie "Bosch" schon einmal vorzeitig grünes Licht für eine vierte Staffel gegeben.



Die erste und zweite Staffel der Emmy-nominierten Serie "Bosch" waren auch in Deutschland ein großer Erfolg. Die dritte Staffel schlägt zwar erst 2017 hierzulande ein, das hält Amazon allerdings nicht davon ab, der Crime-Serie bereits vorzeitig eine vierte Staffel zu spendieren. Doch "Bosch" ist nicht nur die vierte Staffel sicher. Laut Roy Price, Vice President Amazon Studios, wird die Serie mit ihren einstündigen Episoden damit auch zum Amazon Original mit der bislang längsten Laufzeit.