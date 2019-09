Amazon schickt Jack Ryan in zweite Staffel

CIA-Agent Jack Ryan startet in eine neue Mission: Die zweite Staffel des Amazon Originals startet demnächst bei Amazon Prime Video. Auch der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha ist in einer führenden Nebenrolle zu sehen.



In den neuen Episoden, die am 1. November weltweit starten, sieht sich der Action-Held, gespielt von John Krasinski (A Quiet Place), einem gefährlichen Machthaber und tödlichen Verschwörungen gegenüber.



Nachdem er eine potenziell verdächtige Lieferung mit illegalen Waffen in den Dschungel von Venezuela verfolgt hat, reist der CIA-Agent Jack Ryan (John Krasinski) nach Südafrika, um weiter zu ermitteln. Als Jack mit seinen Untersuchungen jedoch kurz davorsteht, eine weitreichende Verschwörung aufzudecken, startet der venezolanische Präsident einen Gegenangriff, der Jack schwer trifft.