Amazon setzt weiter auf Kooperationen - "Haben keine Kameras"

Der Streaming-Riese Amazon will bei der Produktion von Filmen, Serien und Shows weiterhin auf internationale Kooperationspartner setzen.



"Wir werden immer jemanden brauchen, mit dem wir zusammenarbeiten können", sagte James Farrell, der bei dem Streamingdienst die internationalen Eigenproduktionen verantwortet, am Donnerstag bei den Medientagen München. "Wir haben keine Kameras."



Es sei überraschend, dass vor allem die Formate mit einer klaren regionalen Zuordnung auch weltweit gut funktionierten. Als Beispiel nannte Farrell die Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", die im New York der 1960er Jahre angesiedelt ist.