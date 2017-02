Amazon startet "American Gods" im Frühjahr

Schon seit Monaten wird die Serie "American Gods" als neuer Hit beworben. Ab Mai kann sich auch das deutsche Publikum via Amazon Prime Video ein Bild davon machen.



Ab 1. Mai steht die Fantasy-Drama-Serie "American Gods" exklusiv bei Amazon auch in Deutschland zur Verfügung. Dies gab der Streamingdienst im Zuge eines ersten Einblicks in die Serie basierend auf Neil Gaimans Roman bekannt. Jede Woche können Zuschauer im Frühling eine neue Folge nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung wahlweise in englischer Originalfassung oder in deutscher Synchronfassung verfolgen.