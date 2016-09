Amazon startet Doku-Serie über Tennis-Star Novak Djokovic

Er ist die Nummer eins der Weltrangliste im Tennis und Gewinner von zwölf Grand-Slam-Turnieren. Bei dem Video-on-Demand-Anbieter Amazon bekommt Novak Djokovic jetzt seine eigene Dokuserie.



Grünes Licht für die neue Sport-Doku-Serie mit dem Arbeitstitel "Novak" auf Amazon. Amazon Original begleitet den Tennisstar während der Saison 2017 bei seinen Bemühungen auch weiterhin die Nummer eins der Weltrangliste im Tennis zu bleiben. Das Konzept der Sendung hat Djokovic selbst mit ausgearbeitet. Die Serie soll einen bisher nie dagewesene Einblick in das Leben eines Top-Tennisspielers während einer laufenden Saison bieten. Die Doku zeigt Djokovic auf und neben dem Platz, seine mentalen und sportlichen Routinen und seinen harten Alltag. Amazon Original verspricht den Zuschauern so nah wie nur möglich an die Tennislegende heranzukommen.