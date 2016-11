Amazon startet in Cyber-Monday-Woche

Mit seiner Cyber-Monday-Woche verlegt Amazon Weihnachten bereits einen Monat vor und bietet seinen Kunden zahlreiche Artikel zu stark reduzierten Preisen. Zum Auftakt stehen unter anderem auch UHD-Fernseher im Blickpunkt.



Mit günstigen Angeboten und Kampfpreisen versucht Amazon schon immer, Kunden zu locken, mit Sonderaktionen wie dem Cyber Monday oder dem Black Friday wird diese Politik sogar noch extremer betrieben. Ab Montag wird es nun sogar acht Tage lang, bis zum 28. November, täglich Blitzangebote geben, die für kurze Zeit zu äußerst günstigen Konditionen verfügbar sein werden.