Amazon stattet Fire TV Stick mit Sprachsteuerung aus

Dank des Fire TV Stick macht Amazon Streaming mobil, was beim Kunden gut ankommt, was die Verkaufszahlen belegen. Nun will der Online-Händler mit der nächsten Generation an den Erfolg anschließen und stattet den Streaming-Stick mit der Alexa-Sprachsteuerung aus.



Streaming löst vor allem bei jüngeren Zuschauern das lineare TV verstärkt ab, mit Fire TV bietet Amazon dabei eine Möglichkeit, aus den beliebtesten VoD-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime, Sendermediatheken oder andere Dienste wie Zattoo auf einem Device zuzugreifen. Dank dem Fire TV Stick sind Nutzer dabei sogar mobil, was sich laut eigenen Angaben für den Online-Händler bezahlt macht, nennt Amazon den Stick doch "unser meistverkauftes Endgerät aller Zeiten" in Deutschland. Mit der am Dienstag angekündigten neuen Generation will Amazon an diesen Erfolg anknüpfen.