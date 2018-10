Amazon stellt neuen Kindle Paperwhite vor

Die nächste Generation des verkaufsstarken E-Book-Readers verspricht ein Audible-Feature: Hörbücher sollen über Bluetooth-Kopfhörer abspielbar sein.



Einen nahtlosen Übergang von Ton und Text verspricht Amazon den Käufern seines neuen E-Book-Readers: Wer plötzlich beim Lesen müde Augen bekommt, soll vom E-Book sofort zur exakt gleichen Stelle des Audible-Hörbuchs wechseln können.