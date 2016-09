Amazon sucht Musiker für Schweighöfer-Serie

Der streamingdienst Amazon produziert mit Matthias Schweighöfer seine erste deutschsprachige Serie. Für den Soundtrack werden jetzt Musiker unter dem Titel "Newcomer 2016" gesucht.



Amazon startet einen eigenen Musikwettbewerb. Mit dem "Amazon Music Newcomer Award 2016" sucht der Streamingdienst Musiker für den Soundtrack seiner ersten deutschsprachigen Serie. Ab dem heutigen Freitag werden die Nachwuchsmusiker auf einer Online-Plattform vorgestellt. Am 7.Oktober startet die Votingphase. Bis zum 13. Oktober sollen Amazon-Kunden dann für ihren Favoriten abstimmen. Sieben Nominierte für den Titel "Newcomer 2016" stammen aus Deutschland, die weiteren aus Österreich, Großbritannien und Irland.