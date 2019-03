Amazon verfilmt "FIFA-Gate"

Inspiriert von den Ereignissen hinter dem Korruptionsskandal der FIFA, setzt Amazon die Geschehnisse unter den Namen "El Presidente" als neues Prime Original um.



2015 machte die mit FIFA negative Schlagzeilen mit was sonst als einem Koruptionsskandal. Amazon verfilmt nun das sogenannte "FIFA-Gate". Der hauseigene Streamingdienst Prime und das Produktionsstudio Gaumont haben der Dramaserie "El Presidente" jetzt grünes Licht gegeben.