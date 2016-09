Amazon verkündet Starttermin für "Top Gear"-Nachfolger

Nachdem Star-Moderator Jeremy Clarkson von der BBC suspendiert worden ist, startet er jetzt mit einer neuen Auto-Show auf Amazon durch. Für "The Grand Tour" hat der streaming-Dienst jetzt den Sendestart bekannt gegeben.



Nach dem Rauswurf von Jeremy Clarkson bei der BBC produziert der Stremingdienst Amazon die Auto-Show "The Grand Tour" mit dem Star-Moderator. Jetzt steht der Starttermin für die erste Staffel des "Top Gear"-Nachfolgers fest. Am 18. November wird die Show exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. An Clarksons Seite stehen außerdem wieder Richard Hammond und James May. "Unsere Kunden warten seit längerem darauf zu erfahren, wann Clarkson, Hammond und May wieder auf den Bildschirm zurückkehren. Deshalb freuen wir uns sehr, das Startdatum einer der 2016 weltweit am meisten erwarteten Shows verkünden zu können", so Jay Marine, Vice President Amazon Prime Video Europe.