Amazon verlängert "Mozart in the Jungle" um weitere Staffel

Amazon schickt seine Eigenproduktionen in die Verlängerung. So verpasst der Streamingdienst "Mozart in the Jungle" eine weitere Staffel und einer weiteren Serie das Finale.



Doppelte Verlängerung bei den Amazon Studios: Wie Amazon Prime mitteilte, wurden aktuell zwei Serien von den Amazon Studios verlängert. Während es sich im Falle von "Mozart in the Jungle" um eine herkömmliche Verlängerung handelt, heißt es bei der Verlängerung von "Red Oaks" zugleich auch: Dies ist die letzte Staffel.

Dass die dritte Staffel von "Red Oaks zugleich auch die letzte ist, kommt für die Macher der Serie, Joe Gangemi und Gregory Jacobs, eher weniger überraschend. "Wir haben immer gehofft, dass wir unsere Charaktere mit einer dritten, finalen Staffel in ihre Zukunft entlassen dürfen. Dass Amazon uns die Möglichkeit gibt, ist absolut fantastisch", erklären die beiden Schöpfer der beliebten Comedy.



"Mozart in the Jungle" schickt Amazon hingegen in eine vierte Staffel - ohne "Wenn" und ohne "Aber". Damit ist nicht bekannt, ob die vierte auch die letzte Staffel sein wird. Die Hauptdarsteller Gael Garcia Bernal ("Neruda") und Lola Kirke ("American Made") kehren damit ein weiteres Mal in die Musikerszene zurück, wo Ehrgeiz, Kunst, Kreativität, Psychospiele und Politik aufeinander treffen.