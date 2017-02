Amazon verpasst "Goliath" zweite Staffel

Amazon plant eine zweite Staffel des Amazon Originals "Goliath" von David E. Kelley. Billy Bob Thornton wird wieder in der Hauptrolle zu sehen sein.



Amazon schickt seine Serie "Goliath" in die Verlängerung und kündigt eine zweite Staffel an. Darin wird Billy Bob Thornton wieder die Hauptrolle übernehmen, für die er letzten Monat mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.