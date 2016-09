Amazon vor Google: Kunden suchen lieber beim Online-Kaufhaus

In Sachen Shopping hat Amazon Google als Suchmaschine ein weiteres Mal übertrumpft. Lieber sucht der Kaufinteressant gleich beim Händler statt über eine Suchmaschine.



Amazon hat die Nase vorn. Wie eine Umfrage unter 2000 US-Bürgern im Auftrag des E-Commerce Start-ups BloomReach herausgefunden hat, begeben sich 55 Prozent aller Online-Shopper zunächst zu Amazon, um mit ihrem virtuellen Einkaufsbummeln zu beginnen. Im vergangenen Jahr gaben nur 44 Prozent der Befragten an, ihren Online-Einkauf bei Amazon zu beginnen.