Amazon vs. Netflix: Die neuesten Zahlen aus Deutschland

Der SVOD-Markt in Deutschland wird momentan von den zwei US-amerikanischen Unternehmen Netflix und Prime Video (Amazon) dominiert. So konnte seit Ende dieses Halbjahrs Netflix in Deutschland ca. 400.000 neue Abonnenten für sich gewinnen. Prime Video von Amazon schlug Netflix allerdings bei der Neukunden-Akquise. Hier kamen 700.000 neue Abonnenten dazu.