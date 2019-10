Amazon wertet wohl auch teils sehr privates Videomaterial aus

Es wird nicht nur gelauscht, sondern offenbar auch gefilmt. Bei Amazons Auswertungen seiner Echo-Geräte wurde anscheinend auch Video-Material gesichtet - teils auch aus Schlafzimmern.



Der Voyeur, den man selbst eingeladen hat. Bei dem, was nach einem merkwürdigen Fetisch klingt, handelt sich um einen ungewollten Nebeneffekt, den Amazons sogenannte Cloud Cams scheinbar mit sich bringen. Wie der US-Finazdienst Bloomberg berichtet, ist die für die Überwachung der Privatssphäre vorgesehene WLAN-Kamera auch Teil der Auswertungen teils sehr privaten Mitschnitte von Amazon-Geräten.