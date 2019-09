Amazon will Alexa zur besten Freundin entwickeln

Unterhaltungen mit Sprachassistenten in fünf bis zehn Jahren: Amazon arbeitet daran Alexa für längere Gespräche mit Nutzern fit zu machen.



"In fünf bis zehn Jahren werden Sprachassistenten mehr Unterhaltungen führen", sagte Amazons Geräte- und Dienstechef Dave Limp am Montag auf der Gründermesse "Bits & Pretzels" in München. Aktuell seien die Interaktionen noch eher auf einzelne Aufgaben fokussiert.