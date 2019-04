Amazon will Apples AirPods kopieren

Amazon möchte seinen digitalen Assistenten Alexa mobil machen. Dafür will der Konzern drahtlose Kopfhörer entwickeln, die Apples AirPods ähnlich sehen sollen.



Der Amazon-Kopfhörer soll auch auf Gesten reagieren, wie etwa ein kurzes Tippen, um Musiktitel zu wechseln oder Anrufe anzunehmen und zu beenden.