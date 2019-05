Amazon zahlt Millionenbetrag für BVB-Serie - Start im August

BVB-Fans bekommen Streaming-Material um die Sommerpause zu überbrücken. In einer Doku widmet sich Prime dem Vizemeister Borussia Dortmund. Der Vizemeister generiert dadurch eine Millionensumme.



Ähnlich wie man es schon mit dem Scheichklub aus England, Manchester City gemacht hat, will Amazon nun auch in Deutschland verfahren. Bilder aus dem Borussen-Trainingszentrum, dem Mannschaftsbus, der Kabine oder aus dem Kraft- und Frühstücksraum sollen einzigartige Einblicke in die Welt von Borussia Dortmund liefern. Über seinen Streamingdienst Prime wird der Online-Gigant eine vier- bis sechsteilige BVB-Serie noch vor dem Start der nächsten Saison ausstrahlen.