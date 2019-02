Amazon zeigt "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als Serie

Amazon möchte in diesem Jahr verstärkt eigene Serien für sein Video-on-Demand-Portal Prime produzieren. Eine davon wird "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" sein.



Der Online-Gigant wird die Geschichte der Christiane F. als Serie herausbringen. Gemeinsam mit Constantin Television will Amazon "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als Serie produzieren.