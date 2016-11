Amazon zieht Preise für Prime an

2017 kommen auf Prime-Kunden mehr Kosten zu: Amazon erhöht den Preis für sein Premium-Abo ab Februar deutlich. Jedoch bietet der Online-Händler Prime künftig auch als monatliches Abonnement an.



Der konsequente Ausbau des Angebots von Prime mit neuen Serien, mehr Musik, den digitalen Bundesliga-Audiorechten ab Sommer 2017 sowie dem kostenlosen Versand von bestellten Waren hat ihren Preis. Genauer gesagt 20 Euro, denn um diese Summe erhöht sich ab dem 1. Februar 2017 der Abonnement-Preis für Kunden von Amazons Premiumdienst. Künftig müssen also 69 Euro statt bisher 49 Euro im Jahr gezahlt werden, wenn die Vorteile von Prime genutzt werden wollen. Dies kündigte der Online-Händler am Dienstag an.