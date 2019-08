Amazonas-Brand: ProSieben-Spezial heute zur Primetime

Der Regenwald am Amazonas brennt seit Wochen – ProSieben reagiert jetzt mit einer Sondersendungen. Heute um 20:15 Uhr gibt es ein 15-minütiges Spezial zum Thema, wodurch sich das normale Programm verschiebt.



Kurzfristig kündigte ProSieben für heute Abend ein Programmänderung an: Unter dem Titel "ProSieben Spezial: Der Regenwald brennt" wird "Galileo"-Moderator Stefan Gödde live Fakten und Hintergründe zu den fatalen großflächigen Waldbränden im Amazonas-Regenwald darlegen.