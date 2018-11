Amazons Cloud-Dienst AWS startet Satelliten-Service

Amazons Cloud-Dienst AWS will den Empfang von Satellitenbildern und Geodaten für Unternehmen drastisch verbilligen.



"AWS Ground Service ist der erste vollständig gemanagte Dienst für Satellitenerdstationen als Service", erklärte das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch in Las Vegas. Das bedeute, die Nutzer zahlen nur pro Minute, die sie die Antennenstationen tatsächlich nutzen, erläterte AWS-Chef Andy Jassy.