Amazons Fire TV Stick kann jetzt auch per Browser surfen

Die Browser Firefox und Silk halten Einzug auf Amazons Fire TV. Dadurch wird es wohl auch möglich sein, Youtube-Videos mit dem Streaming-Stick zu schauen.



Mit dem Fire-TV-Stick kann man ab sofort per Firefox- als auch Silk-Browser im Internet surfen. Die Neuerung ist global verfügbar. Auf diese Weise lässt sich vermutlich auch der von Google für 1. Januar angekündigte Rückzug der Youtube-App von dem Streaming-Gerät umgehen (DF berichtete).