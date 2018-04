Amazons streng geheimer Roboter-Plan

Offensichtlich arbeitet der Internet-Riese im Verborgenen an einem Heimroboter. Wie Amazon-Insider verraten haben sollen, läuft das streng geheime Projekt unter dem Codenamen "Vesta".



Wie der Informationsdienst "Bloomberg" erfahren haben will, werkelt man bei Amazon still und heimlichen an einem Großprojekt. Die New Yorker Nachrichtenseite beruft sich bei den Informationen auf Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Die Insider haben demnach verraten, dass es sich bei dem streng geheimen Plan, um die Entwicklung eines Heimroboters handelt.

Unter dem Codenamen "Vesta" soll Gregg Zehr die Umsetzung des Plans beufsichtigen. Zehr ist bereits Teil der Forschung an Amazon-Geräten wie dem Echo-Lautsprecher, der Fire TV-Set-Top-Boxen und Fire-Tablets gewesen. Das neuste Projekt sei bereits vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurden, schreibt "Bloomberg". Jedoch sollen in diesem Jahr erstmals Mitarbeiter für "Vesta" eingestellt worden sein.



Leute, die mit dem Projekt vertraut sind, spekulieren, dass der "Vesta"-Roboter eine Art mobiles Alexa sein könnte, das die Kunden in Teilen ihres Zuhauses begleitet, wo sie keine Echo-Geräte haben.