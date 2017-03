"American Gods": Amazon präsentiert deutschen Trailer

Es soll der neue Hit für Amazon Prime werden. Kein Wunder dass die Werbetrommel für "American Gods" mächtig gerührt wird. Jetzt ist der erste deutsche Trailer der bildgewaltigen Serie veröffentlicht worden.



Ein Wasserbüffel mit brennenden Augen, riesige Bäume und Piratenschiffe, die in Flammen aufgehen - bildgewaltig ist fast noch ein untertriebenes Adjektiv, gemessen an dem Trailer zur neuen Amazon-Prime-Serie "American Gods". Der Streamingdienst fährt darin massive Geschütze auf, um sein neues Premium-Produkt anzupreisen.