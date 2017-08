"American Horror Story: Cult" startet bei Fox

Fox zeigt ab dem 9. November immer donnerstags um 21 Uhr die siebte Staffel der Anthologie-Serie "American Horror Story" als exklusive Deutschland-Premiere. Zuschauer können sich auf neue Charaktere freuen.



In der neuen Staffel kehren die bisherigen American Horror Story-Stars Emma Roberts, Evan Peters und Sarah Paulson zurück, dazu kommen mit Alison Pill und Lena Dunham neue Schauspieler in die Serie.