"American Playboy": Start bei Amazon Prime Video

Das Leben des Hugh Hefner hat mehr zu bieten, als den Playboy, dennoch spielt der natürlich ebenfalls eine Rolle im neuen Amazon Original "American Playboy: The Hugh Hefner Story".



Mit seinem neuen Original "American Playboy: The Hugh Hefner Story" startet Amazon Prime Video am Freitag in Deutschland. Dann steht die Dokuserie in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln hierzulande zur Verfügung. Dass sich Amazon dem Playboy-Gründer Hugh Hefner widmet, hat dabei vielseitige Gründe.