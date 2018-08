Ammbr macht drahtlose Verbindungen über 8 Kilometer möglich

Eine neue Technologie soll drahtlose Verbindungen über große Entfernungen möglich machen. Der Mesh-Router von Ammbr soll eine Reichweite von acht Kilometern ermöglichen.



