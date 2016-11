Amtlich: Eurosport zeigt Olympia exklusiv in Deutschland

Monatelang hatten ARD und ZDF um Sublizenzen verhandelt, doch eine Einigung mit Discovery konnte nicht erzielt werden. Nun wird Eurosport die Olympischen Spiele in den kommenden Jahren exklusiv in Deutschland übertragen.



Der nächste schwere Schlag für die Öffentlich-Rechtlichen in Sachen TV-Übertragungsrechte ist nun amtlich: Die Olympischen Spiele werden in den sechs Jahren zwischen 2018 und 2024 nicht bei ARD und ZDF zu sehen sein. Wie Eurosport am Montag bekannt gab, werden die Spiele in Deutschland exklusiv beim Spartenkanal übertragen.