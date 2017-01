An Neujahr: Apples App-Store stellt neue Rekorde auf

Das neue Jahr hat für Apple gut begonnen. Der App-Store konnte am 1. Januar seinen bisher umsatzstärksten Tag verbuchen. 240 Millionen Dollar setzte der Store allein an Neujahr um.



Apples App Store ist mit dem bisher erfolgreichsten Tag in seiner Geschichte in das Jahr 2017 gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, haben Apps für das iPhone, iPad, die Apple Watch sowie Apple TV und Mac an Neujahr für einen Umsatz von fast 240 Millionen US Dollar gesorgt.