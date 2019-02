An den Grill, fertig, los: Henssler kommt wieder bei Vox

Steffen Henssler grillt wieder bei Vox. Die Neuauflage von "Grill den Henssler" startet im Frühjahr 2019 mit neuen Gesichtern.



Der Mann hat Geschmack! Starkoch Steffen Henssler zieht sich im Frühjahr 2019 bei Vox wieder die Kochjacke an und macht, was er am besten kann: Promis am Herd grillen. Das Konzept von "Grill den Henssler" bleibt zwar beim Alten, die Zuschauer können sich in zunächst vier Folgen aber trotzdem auf einige Neuerungen freuen.