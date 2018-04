Analog-Abschaltung in Bayern: Das ist zu beachten

Bayern schaltet zum Jahresende das analoge Kabelfernsehen ab. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien informiert, was Nutzer beim Umstieg beachten müssen.



Die Zeit läuft: Das analoge Kabelfernsehen in Bayern wird noch dieses Jahr abgeschaltet. Wie auch schon bei der Umstellung des Antennen- und Satellitenfernsehens wird auch das Kabel zum Neujahr im Freistaat digitalisiert. Was Zuschauer und auch Radiohörer beachten müssen, fasst die Bayerische Landeszentrale für neue Medien zusammen.