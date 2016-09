Analogabschaltung: Hanau läutet Volldigitalisierung ein

Die Volldigitalisierung ist vollbracht - Hanau ist die erste volldigitalisierte Stadt Deutschland. Im Rahmen eines Pilotprojektes erprobt der Kabelnetzbetreiber Unitymedia in der Hessischen Stadt die Analogabschaltung.



Statt weiter zu diskutieren, hat der Kabelnetzbetreiber Unitymedia Nägel mit Köpfen gemacht und die Analogabschaltung selbst in die Hand genommen. Zum 30. Juni 2017 soll im Kabelnetz von Unitymedia der Umstieg auf den digitalen Fernsehempfang vollbracht sein. In Hanau wird im Rahmen eines Testlaufs schon am Dienstag das analoge Zeitalter verabschiedet.