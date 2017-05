Analoges Fernsehen, ade! Auch Unitymedia schaltet ab

Dem analogen Fernsehen geht es vollends an den Kragen. Unitymedia schaltet in Kürze in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen die Übertragung in seinen Kabelnetzen ab.



Für rund 650.000 Haushalte in drei Bundesländern heißt es, spätestens jetzt endlich umzusteigen. Nachdem der Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 schon für eine Menge Aufsehen gesorgt hat, geht es nun auch mit dem analogen Kabelfernsehen zu Ende. Die Tage für die analoge Kabelübertragung sind für Unitymedia-Kunden in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen gezählt. Zwischen dem 1. und dem 30. Juni 2017 schaltet der Anbieter ab. Meldungen zu diesem Thema

Infrastrukturexperte: "Analog-TV war gestern"

Unitymedia verdoppelt Zahl der Neu-Abonnenten

Unitymedia: Tausend Kunden droht Internet-Ausfall

Für die Abschaltung und somit gleichzeitig die Digitalisierung und die Modernisierung des Programmangebots hat Unitymedia bereits einen festen Fahrplan aufgestellt. Im südlichen Teil Baden-Württembergs wird der analoge Empfang am 1. Juni abgeschaltet. Der Norden Baden-Württembergs folgt am 6. Juni, ehe am 13. Juni das Analogfernsehen in Hessen weichen muss. Am 20. Juni wird der südliche Teil Nordrhein-Westfalens auf Digitalempfang umgestellt, der nördliche Teil folgt am 27. Juni.



Wer bis jetzt noch auf analoges Fernsehen angewiesen ist, der muss sein Endgerät künftig auf digitalen Empfang des Kabel-Signals umstellen. Benötigt wird ein Fernseher mit einem digitalen Kabeltuner, einem sogenannten DVB-C-Tuner. In der Regel sind TV-Geräte, die seit 2010 hergestellt wurden, bereits ab Werk mit einem solchen Tuner ausgestattet und bedürfen keiner weiteren Aufrüstung.



Ist ein TV-Gerät älter oder wider Erwarten nicht mit einem DVB-C-Tuner ausgestattet, kann der Empfang künftig über einen Digital-Receiver erfolgen. Ein solches Gerät kann überall im Fachhandel erstanden werden. Unitymedia bietet seinen Kabelkunden einen solchen Receiver aber auch zum Kauf oder zum Mieten an.