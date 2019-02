Analyse: Dokus kommen eindeutig zu kurz und meist zu spät

"Mangelnde Wertschätzung" gegenüber dem Dokumentarischen - das ist das Fazit der Studie "Deutschland – Doku-Land", die auf der Berlinale vorgestellt wurde.



Der Medien-Journalist Fritz Wolf stellt dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in seiner zweiten Erhebung zu Dokumentationen im TV ein unbequemes Zeugnis aus. Denn die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Informations-, Bildungs- und Kulturauftrag zu erfüllen, der mit dem derzeitigen Programmangebot nicht immer abgedeckt wird, wie Wolf im Gespräch mit der "taz" betont.