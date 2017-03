Android 7 verbreitet sich nur schleppend

Googles neuestes Betriebssystem hat nach eigenen Erhebungen noch immer einen sehr geringen Marktanteil. Die meisten Android-Smartphones laufen noch mit der vorletzten, fünften Version.



Die neueste Google-Statistik hat ergeben, dass Android 7 erst auf 2,8 Prozent aller Smartphones mit Google-Betriebssystemen installiert ist. Am weitesten verbreitet ist die fünfte Version mit 32,5 Prozent, knapp vor Android 6 mit 31,3 Prozent.