Anga Com 2017: Startschuss mit Ausstellerrekord und neuen Hallen

Die Anga Com, internationale Fachmesse und Kongress für Breitband, Kabel & Satellit, startet am morgigen Dienstag mit einer Rekordzahl von 460 Ausstellern aus 37 Ländern. Die Kongressmesse nutzt in Köln zwei neue Ausstellungshallen und das moderne Congress-Centrum Nord.



Top-Themen von Ausstellung und Kongress sind Gigabit-Netze und neue TV-Formen. Die gemeinsame Eröffnungsdiskussion mit dem Medienforum NRW ist in diesem Jahr mit besonders hochkarätigen Vertretern der Breitband- und Medienbranche besetzt: Dr. Hannes Ametsreiter (CEO, Vodafone Deutschland), Niek Jan van Damme (Vorstand Deutschland, Deutsche Telekom), Anke Schäferkordt (Geschäftsführerin, Mediengruppe RTL Deutschland), Carsten Schmidt (Vorsitzender der Geschäftsführung, Sky Deutschland), Lutz Schüler (CEO, Unitymedia), Ronny Verhelst (CEO, Tele Columbus) und Christoph Vilanek (CEO, freenet). Die Diskussion trägt den Titel "Gigabit, 4K und Over the Top: Breitband und Medien in der Disruption" und wird von dem bekannten Fernsehjournalisten Claus Strunz moderiert, der im September auch zu dem Moderatorenteam des Kanzlerduells gehören wird.



Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com: "Der Umzug in neue Messehallen ist das Herzstück einer umfassenden Modernisierungsinitiative. Mit den neuen Hallen und modernen Konferenzräumen erreichen wir ein neues Level bei Erscheinungsbild, Aufenthaltsqualität und Logistik. Ein ganz besonderes Highlight ist unsere neue Open Air Plaza direkt zwischen den beiden Hallen, die wir mit Food Trucks und viel Grün als attraktive Networkingzone nutzen. Getreu unserem Motto "Where Broadband meets Content" bringen wir die Breitband- und Medienbranche in der neuen Location glanzvoller zusammen denn je."

Meldungen zu diesem Thema

Medienforum NRW: Regulierung sozialer Netzwerke im Blickpunkt

Anga Com: Umzug beschert neuen Ausstellerrekord

Charissé: "Anga Com mit neuer Location: Spannend wie noch nie"



Den Höhepunkt des internationalen Programmteils, der aus insgesamt 14 englischsprachigen Panels besteht, bildet der International Television & Broadband Summit. Sprecher sind: Yvette Kanouff (Senior Vice President / General Manager Service Provider Business, Cisco), Manuel Kohnstamm (SVP and Chief Corporate Affairs Officer, Liberty Global), Gerhard Mack (Chief Commercial Operations Officer, Vodafone Deutschland), Steve McCaffery (President International, ARRIS Group), Mads Arnbjoern Rasmussen (CTO of Huawei Europe, Huawei) und Dr. Dirk Wössner (President, Consumer Business Unit, Rogers Communications, Kanada).



In den Breitbandpanels des Kongressprogramms geht es u.a. um Gigabit-Netze, neue Kooperationsmodelle, DOCSIS 3.1, WiFi, Internet of Things, Smart Home und Smart City. Zu den Medienthemen zählen die Stichworte AppTV und OTT, HD und UHDTV, DVB-T2, Virtual Reality, Big Data, Personalized TV, Urheberrecht und die Anbietervielfalt im Fernsehmarkt. Das Medienforum NRW, das in diesem Jahr vom Mediennetzwerk.NRW organisiert wird, gestaltet am Eröffnungstag medienpolitische Kongresspanels und Streitgespräche. Im Fokus der Veranstaltungen stehen dabei vor allem die Veränderungen der Kommunikation und Meinungsbildung durch Intermediäre und die Herausforderungen, die sich daraus für die Medienpolitik und Medienanbieter ergeben.



Der dritte Tag ist wie im Vorjahr als Thementag Breitband konzipiert und bei Online-Voranmeldung komplett kostenfrei. Das Programm hat an diesem Donnerstag einen Schwerpunkt auf Infrastrukturthemen und adressiert gleichermaßen Kabel- und Glasfasernetzbetreiber. Die Themenpalette der acht Strategie- und Technikpanels umfasst Regulierungsfragen für die Gigabit-Gesellschaft, Kooperationsmodelle für den Breitbandausbau, Smart City, Smart Home, Internet of Things und DOCSIS 3.1. Kooperationspartner des Thementags sind: Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V., BUGLAS Bundesverband Glasfaseranschluss e.V., VATM Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. und der ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.



Die Anmeldung als Kongress- oder Messebesucher ist online unter www.angacom.de möglich. Der Besuch der Fachausstellung kostet bei vorheriger Online-Anmeldung 22,- Euro für drei Tage (Tageskasse: 35,- Euro), Dauerkarten für den Kongress sind ab 100,- Euro erhältlich, am 1. Juni 2017 ist der Besuch von Ausstellung und Kongress bei vorheriger Online-Anmeldung komplett kostenfrei. Die Kongresstickets für das gesamte Kongressprogramm der Anga Com berechtigen auch zum Besuch aller Kongresspanels des Medienforum NRW.



Die Anga Com wird von einer Tochtergesellschaft des Verbandes Deutscher Kabelnetzbetreiber (ANGA) ausgerichtet und seit vielen Jahren vom ZVEI-Fachverband Satellit & Kabel unterstützt. Im Jahr 2016 verzeichnete die Veranstaltung insgesamt 450 Aussteller aus 37 Ländern und 18.000 Fachbesucher aus 76 Ländern. Bei einem Anteil internationaler Besucher von 52 Prozent bietet die Anga Com Netzbetreibern, Ausrüstern und Inhalteanbietern einen auf Breitband und Medien fokussierten Marktplatz für ganz Europa. Zu den Kooperationspartnern zählen Bitkom e.V., BREKO e.V., BUGLAS e.V., Deutsche TV-Plattform e.V., DVB, eco, ISBE – International Society of Broadband Experts, Medienforum NRW, SCTE – The Society for Broadband Professionals, VATM e.V. und VPRT e.V. Sponsoringpartner sind ASTRA Deutschland, AVM, Nokia, QVC, Telekom Deutschland und Unitymedia.