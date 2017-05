Anga Com: Gemeinsamen Sache gegen Netflix und Co.

Der deutsche Kabelnetzbetreiber Unitymedia fordert Netz- und Programmanbieter auf, im Team vorzugehen, um am Ende gegen die Streaming-Riesen Netflix und Amazon bestehen zu können. Ist eine gemeinsame Streamingplattform die Lösung?



Auf der Anga Com 2017 in Köln rief Unitymedia-Chef Lutz Schüler am Dienstag andere Konzerne zu einer besseren Zusammenarbeit auf. Sein Ziel ist es, sich gegen Amazon und Netflix zu behaupten.