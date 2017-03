Anga Com: Kostenloser Breitbandtag bei Online-Anmeldung

Wenige Monate vor Start der Anga Com steht das komplette Programm auch online zur Verfügung. Zusätzlich lockt die Kongressmesse Besucher mit Sonderkonditionen bei Online-Anmeldung. Der Breitbandtag kann dann sogar kostenfrei besucht werden.



In nur zwei Monaten öffnet die Anga Com wieder ihre Pforten. Für die Fachmesse für Breitband, Kabel und Satellit steht nicht nur ein Umzug in größere Hallen sondern auch ein wieder mit aktuellen Themen besetzter Kongress bevor. Das Programm mit seinen 27 Veranstaltungspanles steht nun auch online zur Verfügung, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.