Anga Com: "Mit dem Umzug auf ein völlig neues Level"

Die Messe- und Kongressveranstaltung Anga Com wirft bereits jetzt für 2017 ihre Schatten voraus. DIGITAL-FERNSEHEN-Herausgeber Torsten Herres sprach mit ANGA-Geschäftsführer Peter Charissé über die bevorstehende Messe, Standortfragen und den Wandel bei Ausstellern und Themen.

Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA Bild: Anga Com

Herr Dr. Charissé, die Anga Com wechselt nächstes Jahr auf dem Kölner Messegelände in neue Messehallen. Haben sich Ihre Erwartungen an den Umzug bislang erfüllt?



Peter Charissé: Unsere Hoffnungen sind bereits übertroffen worden: Schon jetzt, sechs Monate vor dem Start, haben von den derzeit 190 Ausstellern bereits 60 die neue Hallenaufplanung genutzt, um ihre Standflächen zu vergrößern.



Liegt das an der neuen Struktur der Hallen, die es ermöglicht, auch in vorderster Front der Hallen mehr attraktive Standplätze bereitzustellen?