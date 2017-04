Anga Com: Sat.1-Moderator Claus Strunz leitet Auftaktdiskussion

Der Programmteil der Anga Com 2017 nimmt immer konkretere Züge an. Nachdem die Teilnehmer an der Eröffnungsdiskussion bereits länger feststanden, konnte nun Claus Strunz von Sat.1 als Moderator gewonnen werden.



Die Ende Mai beginnende Anga Com wird auch 2017 traditionell mit einer prominent besetzten Diskussion eröffnet werden. Die gemeinsam mit dem Medienforum NRW ausgerichtete Veranstaltung wird unter dem Titel "Gigabit, 4K und Over the Top: Breitband und Medien in der Disruption" laufen und hat nun auch einen Moderator: Claus Strunz, aktuell bei Sat.1 für "Akte 20.17" aktiv, konnte von den Anga-Com-Veranstaltern gewonnen werden.